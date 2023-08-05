ميلان والنجم التونسي ودياً السبت المقبل

المصدر: (تونس - د ب أ)

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يلتقي فريق النجم الساحلي التونسي مع ميلان الإيطالي في مباراة ودية خلال معسكره التدريبي بميلانو المقرر السبت المقبل، وتقام المباراة بمركز ميلانيلو الخاص بتدريبات ميلان.

وتدخل المباراة ضمن استعدادات ميلان لمنافسات الدوري الإيطالي، حيث يلتقي في أولى مبارياته يوم 21 الجاري مع بولونيا خارج ملعبه، فيما يبدأ النجم الساحلي من جهته حملة الدفاع عن لقبه بملاقاة الأولمبي الباجي بطل كأس تونس على ملعب الأخير، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالدوري التونسي.

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