مباراتان في ربع نهائي البطولة العربية اليوم

المصدر: الرياض - وام

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تنطلق، اليوم، مباريات الدور ربع النهائي من كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم المقامة في السعودية، بمباراتين، حيث يلتقي الاتحاد السعودي مع الهلال السعودي في قمة خاصة، والسد القطري مع الشرطة العراقي. ويلعب غداً الوحدة والشباب السعودي في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، والرجاء المغربي والنصر السعودي في ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية.

وتأهل الاتحاد السعودي متصدراً المجموعة الأولى بـ9 نقاط، تلاه الشرطة العراقي ثانياً بـ4 نقاط، وتأهل من المجموعة الثانية السد القطري «7 نقاط»، والهلال السعودي «4 نقاط»، ومن الثالثة الشباب السعودي «7 نقاط»، والنصر السعودي «5 نقاط»، ومن الرابعة الرجاء المغربي «9 نقاط»، والوحدة «6 نقاط».

وتفوقت الأندية العربية الآسيوية على نظيرتها الأفريقية، بعدما تأهلت 7 فرق آسيوية، مقابل فريق أفريقي واحد هو الرجاء المغربي، وودعت البطولة 7 أندية أفريقية، وهي الترجي، والصفاقسي والاتحاد المنستيري «تونس»، والوداد «المغرب»، وشباب بلوزداد «الجزائر»، والزمالك «مصر»، والأهلي «ليبيا»، إضافة إلى فريق الكويت من آسيا.

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