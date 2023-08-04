رسمياً..بيراميدز يتعاقد مع مهاجم الزمالك (فيديو)

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

‬‬ أعلن بيراميدز وصيف بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة التعاقد مع المهاجم الصاعد يوسف أسامة نبيه بعد انتهاء عقده مع منافسه المحلي الزمالك.

ونشر النادي عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقة باسم تويتر مقطع فيديو يظهر فيه شخص ملثم يقوم بحركات بهلوانية حول دراجة نارية قبل أن ينطلق بها إلى ملعب لكرة القدم.

ويرفع الشخص الملثم خوذة القيادة ليظهر نبيه (22 عاما) بقميص بيراميدز وتظهر على الفيديو عبارة "مرحبا يوسف أسامة نبيه".

وأرفق بيراميدز المقطع المصور بعبارة "سرعة، قوة، ويصل بكل الطرق إلى المرمى" دون الكشف عن مزيد من تفاصيل التعاقد مع نجل مهاجم ومدرب الزمالك السابق والذي سبق له اللعب لأسوان وإنبي.

وسجل نبيه خمسة أهداف في 29 مباراة مع الزمالك في الموسم الماضي.

وعزز بيراميدز هجومه بعد ضم فيستون مايلي قبل أيام.

ولا يزال بيراميدز يبحث عن لقبه الأول، بعدما خسر هذا الموسم في نهائي كأس مصر وكأس السوبر المحلية أمام الأهلي، واحتل المركز الثاني في الدوري للموسم الثاني على التوالي، وسيشارك في دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل لأول مرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز