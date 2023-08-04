غدا.. انطلاق ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

المصدر: وام

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مع ختام مباريات مرحلة المجموعات من كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم، اكتمل عقد الفرق المتأهلة لربع النهائي من البطولة، المستمرة حتى 12 أغسطس المقبل، في السعودية.

وتقام مباريات ربع النهائي خلال اليومين المقبلين، حيث يلتقي السد القطري مع الشرطة العراقي على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها، والاتحاد السعودي مع الهلال السعودي على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف غدا، ويلتقي الرجاء المغربي مع النصر السعودي على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية، والشباب السعودي مع الوحدة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بعد غد.

وتأهل الاتحاد السعودي متصدرا للمجموعة الأولى بـ 9 نقاط، تلاه الشرطة العراقي ثانيا بـ4 نقاط، وتأهل من المجموعة الثانية السد القطري بـ7 نقاط، وتلاه الهلال السعودي بـ4 نقاط، ومن الثالثة تأهل الشباب السعودي برصيد 7 نقاط، وتلاه النصر السعودي بـ5 نقاط، ومن الرابعة تأهل الرجاء المغربي بـ9 نقاط، وتلاه الوحدة بـ6 نقاط.

وتفوقت الأندية العربية الآسيوية على نظيرتها الأفريقية، بعدما تأهلت 7 فرق آسيوية، مقابل فريق أفريقي واحد هو الرجاء المغربي، وودعت البطولة 7 أندية أفريقية، هي الترجي، والصفاقسي والاتحاد المنستيري (تونس)، والوداد (المغرب)، وشباب بلوزداد (الجزائر)، والزمالك (مصر)، والأهلي (ليبيا)، بالإضافة إلى فريق الكويت الكويتي من آسيا.

وشهدت مباريات مرحلة المجموعات 42 هدفا، وكان التعادل السلبي حاضرا في 3 مباريات، وكان أكبر فوز تحقق من نصيب الزمالك المصري على الاتحاد المنستيري التونسي 4-0، وكانت مباراتا السد القطري مع الهلال السعودي، والاتحاد المنستيري مع النصر السعودي أكثر المباريات التي شهدت أهداف بواقع 5 أهداف في المباراة الواحدة.

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