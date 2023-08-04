البطولة العربية.. لاعبو الزمالك يؤدون مناسك العمرة قبل مغادرة السعودية (صور)

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، مناسك العمرة قبل مغادرة السعودية، وقاموا بنشر صورهم عبر حساباتهم الرسمية على منصة "إنستغرام".

وكان مشوار الزمالك انتهى بمسابقة كأس الملك سلمان للأبطال - الأندية العربية 2023، بالتعادل مع النصر السعودي 1/1، في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وعلى أثر تعادل المباراة الأخيرة، ودع الزمالك البطولة العربية بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل وخسارة.

ومن المقرر أن تعود بعثة الزمالك إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة من اليوم الجمعة.





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