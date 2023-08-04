وفاة زوجة صالح سليم رئيس الأهلي السابق

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلنت الفنانة المصرية يسرا، وفاة السيدة زينب لطفي حرم الراحل صالح سليم رئيس الأهلي السابق.

وكتبت يسرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم، ووالدة كل من خالد صالح سليم والمرحوم هشام صالح سليم، تغمدها الله بواسع رحمته وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان".

وتابعت: "العزاء يقتصر على الجنازة فقط".

وكان الفنان هشام سليم قد توفي قبل 10 أشهر بعد صراع مع المرض.

يذكر أن زوج الفنانة يسرا هو خالد سليم شقيق الراحل هشام سليم، وابن الراحل صالح سليم، أسطورة الأهلي السابقة.

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