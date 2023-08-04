التاريخ لن يرحمكم.. «ميدو» يطالب باستقالة مجلس نادي الزمالك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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طالب أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، مجلس إدارة النادي الأبيض بالرحيل وتقديم استقالته، بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل القلعة البيضاء، على حد تعبيره.

وكتب "ميدو" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، المعروفة سابقاً باسم "تويتر": "أناشد مجلس إدارة ‎الزمالك بالاستقالة وإتاحة الفرصة لمجلس جديد بالعمل فوراً على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، إذا كنتم فعلاً تحبون الزمالك لابد من رحيلكم، اليوم قبل غداً، التاريخ لن يرحمكم".

وتابع: "الزمالك في مفترق طرق من السهل جداً علاج مشاكل الفريق الواضحة للجميع، التعاقد مع 4 لاعبين والإبقاء على أوسوريو سيجعل الفريق منافساً قوياً على كل البطولات الموسم المقبل".

وأكمل: "آليات التنفيذ صعبة ومحبطة، النادي غارق في الديون ومحاولة تنفيذ أي شيء على أرض الواقع قد تكون مستحيلة، إذا لم تتدخل الدولة لإنقاذ الزمالك، أتوقع موسم كارثي جديد في كل الألعاب، يعلم الله إني أحاول كل يوم علاج مشاكل النادي، ولكن لأول مرة في حياتي أشعر بهذا الإحباط، ويتملك مني بهذه الدرجة، أنا بطبعي شخص متفائل وإيجابي ولكن الوضع الذي وصل له الزمالك يكسر أي شخص".

وأردف: "أمس طوال اليوم أحارب مع المسؤولين في اتحاد الكرة لفتح قيد الناشئين، ونجحنا بالفعل، شعرت كأنني حققت معجزة، رغم إنه إجراء طبيعي يحدث في 3 دقائق فقط".

وأتم لاعب توتنهام سابقاً رسالته، قائلاً: "منذ شهر جهزت عقد المدرب السويسري الجديد لقطاع الناشئين، سيقوم بتوفير ملايين علينا، وسيجعل الزمالك لديه مشروع حقيقي في كرة القدم، للأسف ليس هناك شخص داخل المجلس يرغب في توقيع العقد، هذا مثال بسيط لما يحدث كل يوم، لابد أن تتدخل الدولة خلال أسرع وقت، وهذه هي شهادتي أمام الله لجمهور الزمالك".

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