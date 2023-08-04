الوحدة يواجه الشباب السعودي في ربع نهائي البطولة العربية

المصدر: متابعة - أحمد عيسى

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يلتقي بعد غدٍ فريق الوحدة مع الشباب السعودي في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بينما يلعب الرجاء المغربي مع النصر السعودي في الدور نفسه، وحقق «العنابي» المركز الثاني في المجموعة الرابعة بخسارته أمام الرجاء 0 - 1، في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، في مواجهة خالفت التوقعات الجماهيرية وجاءت أقل من المستوى الذي قدمه الفريقان في الجولتين الأولى والثانية من البطولة.

المركز الثاني

ونجح الرجاء «حامل اللقب» في تحقيق فوزه الثالث، وألحق الخسارة الأولى بالوحدة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، وبقي الوحدة برصيد 6 نقاط في المركز الثاني.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو برأسية هدف التعادل للنصر في شباك الزمالك في مباراة الفريقين بالمجموعة الثالثة، ليتأهل فريقه إلى ربع النهائي بعد انتهاء المباراة بنتيجة 1 - 1، وكان أحمد سيد زيزو تقدم للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 53 احتسبت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد لوجود لمسة يد على أليكس تيليس، وشهدت المباراة إلغاء الحكم هدفين للفريقين في الشوط الأول، ودفع لويس كاسترو، مدرب النصر، بالوافد الجديد السنغالي ساديو مانيه بين شوطي اللقاء بدلاً من عبدالعزيز العليوة.

وفي المباراة الثالثة بالمجموعة فاز الشباب على الاتحاد المنستيري التونسي 1 - 0.

ورفع النصر رصيده إلى خمس نقاط ليتأخر بنقطتين عن الشباب متصدر المجموعة بسبع نقاط، وحل الزمالك ثالثاً بأربع نقاط، وتذيل الاتحاد المنستيري التونسي المجموعة من دون أي نقاط.

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