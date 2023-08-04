منتخب المغرب يصنع التاريخ في مونديال السيدات

المصدر: بيرس - د ب أ

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صنع المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات تاريخاً جديداً في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في أستراليا ونيوزيلندا، وتأهل لدور الـ16 للمونديال، كأول منتخب عربي يتأهل لهذا الدور، وجاء تأهله في مشاركته الأولى في البطولة العالمية، باحتلاله المركز الثاني للمجموعة الثامنة بتغلبه أمس على منتخب كولومبيا 1 - 0 في الجولة الثالثة الأخيرة محققاً ست نقاط بفارق الأهداف خلف منتخب كولومبيا، المتصدر، والمتساوي معه في نفس الرصيد، وأحرزت أنيسة لحماري هدف المباراة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول .

ويبدو أن منتخب سيدات المغرب يسير على خطوات إنجاز منتخب الرجال «أسود الأطلس» في مونديال 2022،والذي حقق مفاجآت متتالية وصولاً إلى رابع كأس العالم في إنجاز مشرف للعرب.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي في دور الـ16 مع نظيره الفرنسي، متصدر المجموعة السابعة، يوم الثلاثاء المقبل.

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