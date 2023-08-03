الغيني كامانو ينضم إلى أبها السعودي حتى 2025

المصدر: وكالات

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أعلن نادي أبها المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تعاقده مع الجناح الغيني فرانسوا كامانو اليوم الخميس.

وذكرت تقارير أن عقد كامانو، الذي يلعب أيضا في مركز المهاجم، سيمتد حتى 2025 لكن النادي لم يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وكتب أبها عبر حسابه على منصة أكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "مرحبا فرانسوا كامانو في نادي أبها".

وعرض حساب النادي لمقطع فيديو للاعب الذي قال في نهايته وهو يرتدي قميص الفريق"أنا أبهاوي".

وسبق لكامانو (27 عاما) أن لعب لأندية باستيا وبوردو الفرنسيين ولوكومتيف موسكو الروسي.

وأنهى أبها الموسم الماضي في المركز 12 بالدوري السعودي برصيد 33 نقطة.

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