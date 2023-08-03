رأسية رونالدو تُطيح بالزمالك وتقود النصر لربع نهائي البطولة العربية

المصدر: وكالات

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سجل كريستيانو رونالدو هدفا قرب النهاية ليتأهل النصر إلى دور الثمانية للبطولة العربية للأندية لكرة القدم بعد التعادل 1-1 مع الزمالك الذي ودع البطولة.

وأدرك رونالدو التعادل للعملاق السعودي بضربة رأس بعدما تقدم أحمد سيد (زيزو) من ركلة جزاء.

ورفع النصر رصيده إلى خمس نقاط ليتأخر بنقطتين عن منافسه المحلي الشباب متصدر المجموعة الثالثة.

وحل الزمالك ثالثا وله أربع نقاط، وتذيل الاتحاد المنستيري التونسي المجموعة دون أي نقاط.

ويلعب النصر أمام الرجاء المغربي في دور الثمانية.

وظن سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك أنه تقدم لفريقه بعد سبع دقائق لكن الهدف لم يحتسب للتسلل الذي ألغى أيضا هدف عبد الرحمن غريب لاعب النصر بعدها بدقيقتين.

وحاول الجزيري مجددا من ضربة رأس حولها حارس النصر نواف العقيدي لركنية في الدقيقة 33.

وهدد المدافع عبد الله مادو مرمى الزمالك بضربة رأس من مدى قريب إثر ركلة ركنية لكن الحارس محمد صبحي تصدى لمحاولته قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

وبعدها مباشرة أطلق المدافع أحمد فتوح تسديدتين أبعد الدفاع الأولى لركنية ومرت الثانية بجوار القائم الأيمن.

ودفع لويس كاسترو مدرب النصر بالوافد الجديد ساديو ماني بين شوطي اللقاء بدلا من عبد العزيز العليوة.

وسجل زيزو في الدقيقة 53 من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد لوجود لمسة يد على أليكس تيليس.

ومرت ضربة رأس لأندرسون تاليسكا فوق عارضةالزمالك قبل 14 دقيقة من النهاية، كما أطلق سيكو فوفانا تسديدة من مدى قريب بجوار القائم الأيمن.

وأرسل البديل غيسلان كونان تمريرة عرضية حولها رونالدو بضربة رأس في مرمى الحارس محمد صبحي بعدما هرب من رقابة المدافع محمد عبد الغني قبل ثلاث دقائق من النهاية.

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