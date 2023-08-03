الوحدة يخسر أمام الرجاء المغربي في البطولة العربية

المصدر: متابعة- أحمد عيسى

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خسر الوحدة أمام الرجاء المغربي 0-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات ضمن كأس الأندية العربية الأبطال لكرة القدم، بعد مواجهة خالفت التوقعات الجماهيرية وجاءت أقل من المستوى الذي قدمه الفريقان في الجولتين الأولى والثانية من البطولة.

ونجح الرجاء "حامل اللقب" في تحقيق فوزه الثالث والحق الخسارة الأولى بالوحدة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، وبقى الوحدة برصيد 6 نقاط في المركز الثاني، وينتظر الفريقان نتيجة مباراتي المجموعة الثالثة التي تشهد لقاء الزمالك المصري والنصر السعودي، بجانب الشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي، حيث يلتقي الرجاء بثاني المجموعة، والوحدة بالمتصدر في مرحلة ربع النهائي.

وبالعودة إلى اللقاء لم يقدم الفريقان المستوى المتوقع خلال الحصة الأولى التي شهدت الكثير من الأخطاء وتعطيل اللعب مع افضلية الرجاء الذي دفع بعناصر تشكيلته الأساسية بخلاف الوحدة الذي أعتمد على تشكيلة من لاعبي الدكة بقيادة المخضرم أسماعيل مطر، وشكل الرجاء ضغطا على مرمى الوحدة الذي نتج عنه هدف الفوز في الدقيقة 26 بواسطة زكريا الوردي بلعبة خادعة للحارس محمد الشامسي الذي كان متقدما عن مرماه، وسبق الهدف تألق فارس جمعة مدافع الوحدة في أبعاد هدف محقق من على خط المرمى، بينما غاب "العنابي" عن تهديد مرمى الفريق المغربي بهجمات خطرة.

وشهد الشوط الثاني تحسنا في أداء الفريقين مع تفوق "حامل اللقب" الذي كان الأوفر هجوما والأكثر تهديدا للمرمي بحثا عن هدف التأمين الثاني، بينما غابت الهجمات عن الوحدة رغم التعديلات التي أجراها الجهاز الفني بدخول عدد من العناصر الأساسية بقيادة جوانكا وجواو بيدرو واللاعب المتالق فاكوندو الذي كان الأبرز بتحركاته في المقدمة.

وفي الدقائق الأخيرة اشتلعت المواجهة مع تحسن في أداء الوحدة الذي حاول تعديل النتيجة وهدد مرمى منافسه بأكثر من كرة ابرزها تهديفة من جواو بيدرو تصدى لها حارس المرمى وتهديفه من سالم السومحي اصطدمت بالعارض، ولم تنجح محاولات العنابي في العودة بالتعادل حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

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