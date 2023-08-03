استقبال خاص لساديو ماني في تدريبات النصر السعودي (فيديو)

المصدر: البيان

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شارك النجم السنغالي ساديو ماني في تدريبات فريقه الجديد النصر السعودي أمس، قادماً من بايرن ميونخ.

ولاقى النجم السنغالي استقبالاً حافلاً من قبل زملائه بالفريق الجديد حيث نظموا طابورا مر من خلاله الأسد السنغالي وهو يدافع عن نفسه من ضربات زملائه الجدد، ترحيباً به في الفريق.

وأعلن العالمي تعاقده مع ماني خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري 2023، بعقد لمدة 4 سنوات.

ويواجه النصر نظيره الزمالك المصري مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في البطولة العربية.

ومن المقرر أن يقام حفل تقديم ماني كلاعب النصر الجديد في ملعب الأول بارك "مرسول بارك" يوم الجمعة 18 أغسطس الجاري، أي قبل انطلاق مباراة الجولة الثانية من الدوري المحلي والتي ستقام بين النصر والتعاون.

وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 30 مليون يورو (2ر33 مليون دولار).

وانضم ماني إلى بايرن ميونخ العام الماضي من ليفربول ولكنه لم يقدم العروض المنتظرة منه كما أنه دخل في مشادة مع زميله بالفريق ليروي ساني في غرفة خلع الملابس في الربيع.

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