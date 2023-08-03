كأس العالم للسيدات.. إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب

المصدر: البيان

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تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ 16 بكأس العالم لكرة القدم للسيدات، في مشاركته الأولى بعد الفوز 0/1 على كولومبيا، مستفيداً من خروج ألمانيا البطلة مرتين، من دور المجموعات لأول مرة بعد التعادل 1/1 مع كوريا الجنوبية، اليوم الخميس.

واحتل المغرب المركز الثاني بفارق الأهداف خلف كولومبيا المتصدرة برصيد 6 نقاط، بينما ودعت ألمانيا بطلة العالم في 2003 و2007 والمصنفة الثانية عالمياً، منافسات البطولة بعد أن جمعت 4 نقاط بالمجموعة الثامنة.

وسجلت أنيسة لحماري هدف انتصار وتأهل المغرب من متابعة لركلة جزاء مرتدة قبل نهاية الشوط الأول.

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