الرجاء المغربي يقترب من حسم صفقة مصرية ويفشل في أخرى

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء المغربي، توصله لاتفاق مع المصري عمرو وردة لاعب أبولون ليماسول القبرصي، للانتقال إلى صفوف فريقه.

وقال بودريقة في تصريحات لقناة "صدى البلد" المصرية: "تفاوضنا مع عمرو وردة وأتممنا جميع الترتيبات، التعاقد سيتم بعد حصول اللاعب على تأشيرة الدخول إلى المغرب".

وأضاف: "عمرو وردة لاعب كبير وهناك عدد من اللاعبين المصريين يمكنهم الإضافة لفريق الرجاء المغربي".

وأكمل: "تواصلنا مع بيراميدز للاستفسار عن ضم محمود صابر، لكن اللاعب غير رأيه بسبب امتلاكه عروض أخرى، على الرغم من موافقة بيراميدز على إتمام الصفقة".

يذكر أن عمرو وردة لعب الجزء الثاني من الموسم المنقضي مع فريق أبولون ليماسول بعقد انتهى يونيو الماضي، وبدأ الدولي المصري مسيرته مع الأهلي قبل أن يحترف في عدة فرق أوروبية بقبرص واليونان.

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