نيمار عن مباراة النصر السعودي: لن نواجه كريستيانو رونالدو فقط

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق سيد عبد الله "نيمار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، على مواجهة فريقه لنادي النصر السعودي، ضمن منافسات كأس الملك سلمان للأندية - البطولة العربية 2023.

ويستضيف ملعب الملك فهد الرياضي بمدينة الطائف، مباراة الزمالك ضد النصر السعودي، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة العربية، في مباراة حاسمة بالنسبة للفريقين.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة ظهر نيمار مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، من أجل الحديث عن استعدادات الزمالك لمواجهة النصر، وقال: "سنعمل على تحقيق الفوز في مواجهة النصر من أجل حسم صعودنا إلى الدور ربع النهائي، نود أن نسعد جماهير الزمالك بتقديم مباراة قوية".

وأضاف: "تعرضنا للظلم في المباراة الأخيرة ضد الشباب السعودي، وكنا نلعب أمام فريق كامل وليس إيفر بانيغا فقط".

وتابع: "خلال مواجهة النصر أيضاً سنواجه 11 لاعباً وليس كريستيانو رونالدو فقط، لدينا لاعبين مميزين وكبار مثلما الحال في الزمالك، ونسعى لإسعاد جماهيرنا".

وأتم نيمار، قائلاً: "أوسوريو وشيكابالا قائد الزمالك، يتحدثان معنا باستمرار من أجل تحفيزنا لتقديم أفضل أداء في هذه المواجهة".

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

تقام مباراة الزمالك والنصر السعودي، اليوم الخميس 3 أغسطس، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

تنقل مباراة الزمالك والنصر السعودي عبر قناة SSC HD1 الرياضية السعودية، المالك الحصري لبث مباريات البطولة العربية.

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