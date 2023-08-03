سجل ضعيف.. ماذا قدم النصر السعودي أمام الأندية المصرية؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يمتلك النصر السعودي سجلاً ضعيفاً، في تاريخ مواجهاته ضد الأندية المصرية بمختلف المسابقات.

ورغم أن سجل المواجهات المصرية السعودية ممتلئ بالمباريات القوية، إلا أن النصر لديه سجل ضعيف، حيث لم يسبق له مواجهة أي ناد مصري بشكل رسمي إلا في مناسبة وحيدة، كانت أمام الزمالك في البطولة العربية نسخة عام 2017.

وضمت هذه النسخة التي استضافتها محافظة الإسكندرية في مصر، فريقي الزمالك والنصر بالمجموعة الثانية، وفاز الفريق المصري على نظيره السعودي حينها 1/2، وجاءت ثنائية الزمالك عن طريق حازم إمام ومحمود حمدي "الونش"، فيما سجل للنصر البرازيلي ليوناردو بيريرا، وودع الفريقين منافسات البطولة من دور المجموعات حيث جاء الزمالك ثالثاً في ترتيب المجموعة والنصر في المركز الرابع.

وتتكرر مواجهة الزمالك والنصر، اليوم الخميس، بالنسخة الجارية من كأس الملك سلمان للأندية - البطولة العربية 2023، التي تقام بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

تقام مباراة الزمالك والنصر السعودي، اليوم الخميس 3 أغسطس، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

تنقل مباراة الزمالك والنصر السعودي عبر قناة SSC HD1 الرياضية السعودية، المالك الحصري لبث مباريات البطولة العربية.

فرص الزمالك للتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية

جاءت خسارة الزمالك أمام الشباب السعودي، لتضع الأول أمام حلول محددة، للتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية، حيث توقف رصيد الزمالك عند 3 نقاط في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد الشباب 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بالتساوي مع النصر.

حال فاز الزمالك في مباراته الأخيرة بالمجموعات اليوم أمام النصر السعودي، سوف يتأهل مباشرةً إلى دور الثمانية، دون النظر إلى نتيجة مباراة الشباب والاتحاد المنستيري، أما حال تعادله، سيحتاج إلى تعثر الشباب بالخسارة أمام الاتحاد المنستيري، ليكون هنا تفوق الزمالك بفارق الأهداف بعد الفوز على الفريق التونسي برباعية في الجولة الأولى.

وتعتبر خسارة الزمالك أمام النصر السعودي، بمثابة إنهاء لمشواره مبكراً في البطولة العربية، وكذا الأمر حال تعادله مع فوز أو تعادل الشباب السعودي أمام الاتحاد المنستيري.

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