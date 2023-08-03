قبل موقعة النصر السعودي.. فرص تأهل الزمالك إلى ربع نهائي البطولة العربية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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جاءت خسارة الزمالك المصري أمام الشباب السعودي، لتضع الأول أمام حلول محددة، للتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية - البطولة العربية 2023.

وأقيمت مباراة الزمالك والشباب السعودي الإثنين الماضي، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، بالجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة العربية، وانتهت بهدف لصالح الفريق السعودي، حمل توقيع الأرجنتيني إيفر بانيغا من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وكان الزمالك افتتح مشواره في البطولة العربية بالفوز على الاتحاد المنستيري بأربعة أهداف دون رد، ليتصدر المجموعة الثالثة، لكنه فقد الصدارة بعد الهزيمة من الشباب.

وتوقف رصيد الزمالك عند 3 نقاط في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد الشباب 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بالتساوي مع النصر.

فرص الزمالك للتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية

حال فاز الزمالك في مباراته الأخيرة أمام النصر السعودي، سوف يتأهل مباشرةً إلى دور الثمانية، دون النظر إلى نتيجة مباراة الشباب والاتحاد المنستيري، أما حال تعادله، سيحتاج إلى تعثر الشباب بالخسارة أمام الاتحاد المنستيري، ليكون هنا تفوق الزمالك بفارق الأهداف بعد الفوز على الفريق التونسي برباعية في الجولة الأولى.

وتعتبر خسارة الزمالك أمام النصر السعودي، بمثابة إنهاء لمشواره مبكراً في البطولة العربية، وكذا الأمر حال تعادله مع فوز أو تعادل الشباب السعودي أمام الاتحاد المنستيري.



موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

تقام مباراة الزمالك والنصر السعودي، اليوم الخميس 3 أغسطس في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

تنقل مباراة الزمالك والنصر السعودي عبر قناة SSC HD1 الرياضية السعودية، المالك الحصري لبث مباريات البطولة العربية.

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