المعركة انتهت.. مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك نهائياً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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خرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، معلناً رحيله عن النادي الأبيض نهائياً، وذلك عقب مباراة اليوم التي تجمع فريقه بالنصر السعودي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية - البطولة العربية 2023.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": "أعلن رحيلي عن نادي الزمالك نهائياً، سأغادر خارج البلاد عقب مباراة النصر السعودي".

وتابع مرتضى منصور، موجهاً حديثه لرئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس: "أتمنى أن ترفع الحجز عن الحسابات البنكية لنادي الزمالك، سأغادر البلاد، وسأبتعد عن المشهد نهائياً، أمير مرتضى كذلك رحل عن الزمالك منذ شهرين".

وأكمل مرتضى منصور، قائلاً: "لم أتنازل عن دولار واحد في عقوبة محمود كهربا كما تردد".

وأردف: "باب الترشح لانتخابات الزمالك سيتم فتحه يوم 31 أكتوبر المقبل، من يرغب في الترشح وقلبه على النادي، يتقدم بأوراقه في الموعد المحدد".

وأتم مرتضى منصور حديثه، قائلاً: "المعركة انتهت برحيلي عن نادي الزمالك".

الجدير بالذكر، أن المحكمة الإدارية العليا بمصر، قررت في يوليو الماضي تأييد عزل وزوال صفة مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، ورفضت طعنين، تقدم مرتضى منصور بأحدهما، والآخر تقدمت به وزارة الشباب والرياضة، ضد حكم القضاء الإداري السابق بعزله وزوال صفته كرئيس للنادي الأبيض، وذلك بعدما ألزم القضاء الإداري قبلها بعدة أشهر وزير الرياضة المصري أشرف صبحي بإعلان زوال صفة مرتضى منصور من النادي، مع الدعوة لإجراء انتخابات على المنصب الشاغر في أول جمعية عمومية، وجاء الحكم بعد إدانة منصور بحكم من محكمة النقض في فبراير الماضي، على خلفية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري.

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