الاتحاد يحقق العلامة الكاملة ويضرب موعداً مع الهلال في دور الثمانية للبطولة العربية

المصدر: وكالات

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ضرب الاتحاد موعدا مع الهلال في دور الثمانية للبطولة العربية للأندية لكرة القدم بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات عقب فوزه 2-1 على الشرطة العراقي الذي تأهل رغم الخسارة اليوم الأربعاء.

وواصل الفرنسي كريم بنزيمة، الذي شارك من مقاعد البدلاء، تألقه وأحرز هدف الفوز من ركلة جزاء قرب النهاية ليسجل للمباراة الثالثة تواليا.

وتصدر بطل السعودية، الذي خاض المباراة بعناصره البديلة، المجموعة الأولى بتسع نقاط، ليواجه منافسه المحلي الهلال، الذي حل ثانيا في المجموعة الثانية.

ورغم تجمد رصيده عند أربع نقاط إلا أن بطل العراق تأهل مستفيدا من تعادل الترجي التونسي دون أهداف مع منافسه المحلي الصفاقسي في المباراة الأخرى في المجموعة.

ومنح أحمد بامسعود المقدمة للاتحاد بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 36.

وأدرك عبد المجيد بوبكر هدف التعادل للشرطة قبل عشر دقائق من النهاية مستغلا خطأ الحارس مارسيلو جروهي في إبعاد رمية تماس طويلة.

وتحصل البديل كورونادو على ركلة جزاء في الدقيقة 83 نفذها بنزيمة بنجاح على يسار أحمد باسل حارس الشرطة الذي اتجه للزاوية الأخرى.

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