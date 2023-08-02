الترجي يتعادل مع الصفاقسي ويودعان البطولة العربية للأندية

المصدر: وكالات

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ودع الترجي التونسي منافسات البطولة العربية للأندية لكرة القدم اليوم الأربعاء برفقة مواطنه الصفاقسي بعد تعادلهما سلبيا في المباراة التي جرت بينهما ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى للبطولة.

ورفع الترجي رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث متقدما بنقطة واحدة على الصفاقسي متذيل الترتيب.

وعبر فريق الاتحاد السعودي لدور الثمانية عن المجموعة ذاتها بعد تصدره لها بالعلامة الكاملة عقب فوزه اليوم 2-1 على الشرطة العراقي الذي انهى في المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

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