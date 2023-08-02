نيفيز: الدوري السعودي سيكون أحد أقوى الدوريات في العالم

المصدر: وكالات

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أكد البرتغالي روبين نيفيز، لاعب فريق الهلال، أن الدوري السعودي لكرة القدم في طريقه لأن يكون واحدا من أقوى الدوريات في العالم.

وقاد نيفيز فريقه الهلال للفوز 2 / 1 على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية العربية، ليحجز الهلال مقعده في دور الثمانية للمسابقة.

وقال نيفيز، في تصريحات عقب نهاية المباراة، إنه واللاعبين حاولوا منذ المباراة الأولى في البطولة الظهور بشكل مميز لكن لم يحالفهم التوفيق، لافتًا إلى أن الفريق قدم اليوم مباراة رائعة حقق فيها الفوز المستحق.

وأعرب نيفيز عن سعادته بتسجيل هدف الفوز من أجل إسعاد الجماهير التي تؤازر الفريق بقوة منذ بداية مشواره في البطولة.

وعن الحديث الذي يأتي من الدوري الإنجليزي عن انتقاد فترة الانتقالات في الدوري السعودي، قال نيفيز: "لم نأت هنا للتقاعد أتينا إلى دوري قوي جدًا.. الدوري السعودي يحظى بالعديد من النجوم وهو ما سيجعل هذا الدوري أحد أقوى الدوريات في العالم".

يذكر أن الهلال أنهى مسيرته في المجموعة الثانية في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف السد القطري (المتصدر)، فيما احتل الوداد البيضاوي وأهلي طرابلس الليبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطتين.

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