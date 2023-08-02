مورينيو ينضم إلى كتيبة نجوم السعودية

المصدر: البيان

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وافق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، على اعتماد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية المختصة في الألعاب الفردية والجماعية.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، نصت الموافقة على أن تكون وزارة المالية، ووزارة التعليم الجهتين الحكوميتين الممثلتين في مجلس إدارة الأكاديمية، إضافة إلى تعيين الأميرة ريما بنت بندر، وعبدالعزيز أحمد باعشن، والدكتورة مها بنت أحمد الجفالي، والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ويوان لوبيسكو، أعضاء في مجلس إدارة الأكاديمية لمدة 3 سنوات.

وجرى إنشاء أكاديمية مهد الرياضية بقرار مجلس الوزراء في السعودية الصادر 15 يونيو 2021، وهي معنية بتنمية المواهب الرياضية وتطويرها في مختلف مناطق المملكة بالألعاب الفردية والجماعية، وتهدف لتصدير المعارف والمنهجيات الفنية للفئات السنية، بداية من 6 أعوام لصناعة جيل من الأبطال الرياضيين، وتحقيق الإنجازات الرياضية على المستوى المحلي والإقليمي والقاري.

يذكر أن السعودية فازت لأول مرة بحق استضافة النسخة 22 من دورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها 2034.

وترى السعودية أن استضافة الألعاب الأولمبية هي المبتغى بعد رياضتي الفورمولا واحد والغولف، وذلك في ظل حقبة رياضية متنامية في المملكة، وفق ما أكده وزير رياضتها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال تصريحات إعلامية سابقة.

ويعتبر مورينيو آخر نجوم العالم في مجال كرة القدم، المنضمين إلى المملكة وإن كان عمله الجديد بعيداً عن المستطيل الأخضر، حيث سبقه نجوم آخرين انضموا إلى أندية الدوري السعودي، ضمن استراتيجية التحول التي تستهدف تحقيق النمو المستدام للدوري على المدى الطويل، وتعزيز تنافسيته وحضوره عالمياً، ليكون ضمن أقوى 10 دوريات في العالم.

ومنذ مطلع العام الحالي تعاقدت الأندية السعودية مع أكثر من نجم عالمي أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، وقائد ليفربول السابق جوردان هندرسون.

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