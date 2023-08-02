البطولة العربية.. هل يغيب زيزو عن الزمالك أمام النصر السعودي؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثار الدولي المصري أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط فريق الزمالك قلق جماهير فريقه، حول إمكانية غيابه عن المواجهة المرتقبة أمام النصر السعودي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية - البطولة العربية 2023.

وترددت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حول غياب زيزو عن مواجهة الزمالك والنصر السعودي، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، وذلك بعد حصوله على بطاقة خلال مواجهة الشباب السعودي بالجولة الثانية من البطولة العربية.

وبالعودة للمباراة الأولى للزمالك أمام الاتحاد المنستيري، فكانت البطاقة الوحيدة التي حصل عليها لاعبو الفريق الأبيض من نصيب سيد عبد الله "نيمار" وليس زيزو، وبالتالي لا توجد أي عقوبة على الأخير تحرمه من المشاركة مع الزمالك أمام النصر السعودي في الجولة الثالثة، وسيتواجد النجم الأبرز حالياً في الزمالك بشكل طبيعي في تشكيل المباراة كما هو معتاد من قبل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ولعب الزمالك أول أمس الإثنين ضد الشباب السعودي، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، بالجولة الثانية من مجموعات البطولة العربية، وخسر الفريق المصري 0/1 بضربة جزاء سددها الأرجنتيني إيفر بانيغا في الدقيقة 44، فيما لعب النصر مع الاتحاد المنستيري وفاز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتوقف رصيد الزمالك عند 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة عن الشباب والنصر اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني.

وكان الزمالك افتتح مشواره بالفوز على الاتحاد المنستيري بأربعة أهداف دون رد، وتصدر المجموعة الثالثة، لكنه فقد الصدارة بعد الهزيمة من الشباب السعودي، فيما انتهت أولى مباريات النصر في البطولة بالتعادل سلبياً مع الشباب.

ويخوض الزمالك المباراة الثالثة والأخيرة في مجموعات البطولة العربية أمام النصر السعودي، غداً الخميس 3 أغسطس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ويحتاج الفريق المصري لتحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الأخيرة أمام النصر السعودي من أجل ضمن التأهل من دور المجموعات والوصول إلى ربع نهائي البطولة العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

تنقل مباراة الزمالك والنصر السعودي عبر قناة SSC HD1 الرياضية السعودية، المالك الحصري لبث مباريات البطولة العربية.

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