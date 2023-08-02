موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية والقنوات الناقلة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي، في مواجهة الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال - البطولة العربية 2023.

ولعب الزمالك أول أمس الإثنين ضد الشباب السعودي، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، بالجولة الثانية من مجموعات البطولة العربية، وخسر الفريق المصري 0/1 بضربة جزاء سددها الأرجنتيني إيفر بانيغا في الدقيقة 44، فيما لعب النصر مع الاتحاد المنستيري وفاز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتوقف رصيد الزمالك عند 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة عن الشباب والنصر اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني.

وكان الزمالك افتتح مشواره بالفوز على الاتحاد المنستيري بأربعة أهداف دون رد، وتصدر المجموعة الثالثة، لكنه فقد الصدارة بعد الهزيمة من الشباب السعودي، فيما انتهت أولى مباريات النصر في البطولة بالتعادل سلبياً مع الشباب.

ويخوض الزمالك المباراة الثالثة والأخيرة في مجموعات البطولة العربية أمام النصر السعودي، غداً الخميس 3 أغسطس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

تنقل مباراة الزمالك والنصر السعودي عبر قناة SSC HD1 الرياضية السعودية، المالك الحصري لبث مباريات البطولة العربية.

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