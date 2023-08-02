الهلال والوداد لتفادي الخروج المبكر من بطولة العرب

المصدر: الرياض - أ ف ب

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ستفتقد بطولة الأندية العربية في كرة القدم، المقامة بالسعودية، أحد الأسماء المرشحة لنيل اللقب؛ إذ يخوض الهلال السعودي والوداد الرياضي المغربي، اليوم، قمة حاسمة ضمن المجموعة الثانية، قد تتيح لأحدهما بأحسن الأحوال التأهل إلى الدور ربع النهائي، بانتظار نتيجة مباراة السد القطري والأهلي طرابلس الليبي.

ويتصدر السد ترتيب المجموعة بأربع نقاط، يليه الأهلي طرابلس ثانياً بنقطتين بفارق الأهداف أمام الوداد، بينما يقبع الهلال في المركز الأخير بنقطة يتيمة، وبالتالي فإن الاحتمالات مفتوحة.

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