الجنسية السعودية تمنح اتحاد جدة الحل في أزمة الأجانب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يعاني فريق اتحاد جدة السعودي من أزمة بسبب عدد الأجانب، الأمر الذي يجبر مسؤوليه على ضرورة رفع اسم لاعب أجنبي عن القائمة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويتواجد حالياً 9 لاعبين أجانب بصفوف اتحاد جدة، ما يجعل النادي السعودي مضطراً للتخلص من أحد اللاعبين، حيث تنص لوائح الدوري السعودي للمحترفين على تسجل 8 أجانب فقط في قائمة كل فريق.

وفي هذا الشأن، علّق البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة السعودي، قائلاً إن منح الجواز السعودي للبرازيلي رومارينيو مهاجم فريقه سيكون حلًا مهما للمنتخب السعودي وفريقه أيضاً.

وقال سانتو، الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي الخاصة بمواجهة اتحاد جدة السعودي مع الشرطة العراقي، غداً الأربعاء، ضمن ختام مرحلة مجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية - البطولة العربية: "قد يكون منح الجواز السعودي لرومارينيو ممكناً خاصة إذا كانت اللوائح تسمح بذلك بعد قضائه فترة معينة، وسنرى خلال الفترة المقبلة إذا كان ذلك بالإمكان لأخذ الإجراءات اللازمة، وفي رأيي الشخصي أعتقد أن ذلك أمر جيد ومن الممكن أن يكون إضافة للمنتخب السعودي".

وتابع: "سننتظر حتى نعرف ما الذي سيحدث، لأن هذا النظام مطبق في العديد من بلدان العالم، وفي حال حدث ذلك فإنه سيكون حلاً مهما للمنتخب السعودي وفريق الاتحاد حتى يستفيد من جميع الأجانب الموجودين في كشوفاته".

وكان اتحاد جدة أعلن خلال الساعات القليلة الماضية، تعاقده مع النجم البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل، لينجح الاتحاد حتى الآن في حسم التعاقد مع 4 لاعبين أجانب جدد، هم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي، بالإضافة إلى البرتغالي جواو فيليكس جوتا، والبرازيلي فابينيو.

وتتكون قائمة الأجانب التسعة لاتحاد جدة من مارسيلو غروهي، إيغور كورونادو، طارق حامد، رومارينيو، عبد الرزاق حمد الله، نغولو كانتي، كريم بنزيما، جوتا، فابينيو، ذلك بخلاف أحمد حجازي، لكن اسمه مستبعد من قائمة الاتحاد، بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، على أن يتم قيده في شتاء 2024.

يذكر أن اتحاد جدة ضمن العبور لربع نهائي البطولة العربية، بالفوز على الترجي التونسي 1/2 ثم الصفاقسي التونسي 0/1، بالجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات.

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