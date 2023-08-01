موقعة الحسم.. ساديو مانى يظهر مع النصر السعودي أمام الزمالك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أتم مسؤولو نادي النصر السعودي تعاقدهم مع الدولي السنغالي ساديو ماني القادم من صفوف بايرن ميونخ، على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وباتت الفرصة كبيرة لظهور ساديو ماني مع النصر السعودي في مباراة الزمالك المصري، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة كأس الملك سلمان للأندية - البطولة العربية 2023.

ويترقب الجهاز الفني لفريق النصر السعودي بقيادة البرتغالي لويس كاسترو وصول ساديو ماني إلى مدينة الطائف للانضمام إلى تدريبات ناديه الجديد، وإعداده بشكل مناسب للظهور مع الفريق الملقب بالعالمي.

وبحسب موقع "سبورت سعودي"، أصبح ماني لاعباً في النصر بعدما اجتاز إجراءات الكشف الطبي، مشيرة إلى أن الطرفين وقعا العقود بشكل رسمي.

وأكد الموقع السعودي أن ماني سيصل إلى مدينة الطائف، اليوم الثلاثاء، تمهيداً لانضمامه إلى تدريبات النصر ومن ثم التحضير للمشاركة في مواجهة الزمالك المقرر لها الخميس المقبل.

وأعلن ماني خلال الساعات الماضية، رحيله عن بايرن ميونخ بشكل رسمي، وقال الدولي السنغالي لشبكة "سكاي سبورتس": "يؤلمني أن أقول وداعًا لبايرن ميونخ، تمنيت أن تكون النهاية مختلفة، كنت أعلم بأنني أستطيع مساعدة الفريق هذا الموسم، وأردت إثبات نفسي ولكني أتمنى في النهاية التوفيق للنادي وجماهيره".

يذكر أن مواجهة النصر السعودي مع الزمالك المصري، تعتبر بمثابة مواجهة حاسمة للطرفين، في ظل سعي كل منهما للفوز بالمباراة واقتناص النقاط الثلاث، لضمان الصعود إلى الدور ربع النهائي من منافسات البطولة العربية.

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