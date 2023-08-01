رغم تفوق الوحدة.. الدقائق الأخيرة تعكر صفو موسيماني في البطولة العربية

المصدر: وام

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أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الوحدة أن تأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية - البطولة العربية، سيكون دافعاً كبيراً لفريقه، قبل انطلاقة منافسات الدوري الإماراتي الشهر الجاري.

ويفتتح الوحدة مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإماراتي بمواجهة البطائح على استاد آل نهيان 18 أغسطس الجاري.

وكان الوحدة قد فاز على شباب بلوزداد الجزائري 2-1 بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات، وبالنتيجة نفسها على الكويت الكويتي في الجولة الأولى، ليضمن التأهل إلى الدور المقبل، بعد خسارة الكويت الكويتي أمام الرجاء الرياضي المغربي 0-2 بالمجموعة ذاتها (الرابعة)، ويتساوى كل من الوحدة والرجاء الرياضي في الرصيد نفسه (6 نقاط)، قبل مواجهتهما الأخيرة في مرحلة المجموعات.

وقال موسيماني: "سعداء للغاية بتأهل الفريق للدور ربع النهائي بغض النظر عن نتيجة لقاء الجولة الثالثة أمام الرجاء المغربي الخميس المقبل".

وأضاف: "فخور بمردود اللاعبين خلال المباراتين وتحقيق الفوز توالياً، رغم عدم الرضا على هدف الدقائق الأخيرة لفريق بلوزداد نتيجة للتراجع البدني، لكن مع مواصلة المباريات سيرتفع الأداء وسيصل الفريق إلى المستوى البدني المطلوب".

وقال موسيماني إنه تعمد إجراء تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق بالمباراة الثانية للمجموعات، وذلك لتأكيد جاهزية بقية لاعبي الوحدة قبل المشاركة في الدوري الإماراتي.

وعن مواجهة الرجاء بالجولة المقبلة، أكد موسيماني أنه سيعتمد على تشكيلة مختلفة من لاعبي الوحدة للعمل على تطوير الفريق بدنياً وتكتيكياً ومنح جميع اللاعبين فرصة للمشاركة والتعرف على جميع المستويات.

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