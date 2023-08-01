موقف طارق حامد من اللحاق من مواجهات البطولة العربية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، موقف الدولي المصري طارق حامد، المحترف بصفوف اتحاد جدة السعودي من اللحاق بمواجهة فريقه ضد الشرطة العراقي، المقرر إقامتها غداً الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية – البطولة العربية 2023.

وكان طارق حامد تعرض لإصابة قوية في الجانب الأيمن من الوجه خلال مواجهة الصفاقسي التونسي بالجولة الثانية من البطولة العربية، بعد تدخل قوي من حسين علي لاعب الفريق التونسي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن طارق حامد لن يشارك في اللقاء المقبل بين اتحاد جدة والشرطة العراقي، لكنه سيبدأ خلال الأيام المقبلة المشاركة في التدريبات الجماعية لاتحاد جدة بشكل تدريجي.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن طارق حامد يتواجد حالياً في مقر معسكر بعثة اتحاد جدة في الطائف، بالرغم من منح المدرب البرتغالي نونو سانتو لاعبيه إجازة غادروا على إثرها المدينة على أن يعودوا اليوم للانتظام في المعسكر.

واستقبل طارق حامد في غرفته عدداً من لاعبي الصفاقسي والترجي والشرطة العراقي، الذين يسكنون في نفس الفندق للاطمئنان على صحته بعد الإصابة القوية التي تعرض لها.

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