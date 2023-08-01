تفوق خليجي في الجولة الثانية من البطولة العربية

المصدر: البيان

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ضمن الوحدة الإماراتي تأهله لدور الثمانية من بطولة الملك سلمان للأندية – البطولة العربية 2023، بعدما سجل فوزه الثاني على التوالي في المجموعة الرابعة، أمام شباب بلوزداد الجزائري 2/1، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

انتهى الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدف حمل توقيع الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي في الدقيقة 44، وفي الشوط الثاني أضاف الأرجنتيني الآخر كريستيان جوانكا الهدف الثاني في الدقيقة 61، ثم تكفل أيمن بوقيرة بتسجيل الهدف الوحيد لشباب بلوزداد في الدقيقة 84.

وحقق الشباب السعودي فوزه الأول في البطولة، وتغلب على الزمالك المصري بهدف نظيف من علامة الجزاء سجله الأرجنتيني إيفر بانيغا في الدقيقة 44، ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

وفي ذات المجموعة، تفوق النصر السعودي بنتيجة كبيرة على ضيفه الاتحاد المنستيري التونسي 4/1، ليتصدر النصر ترتيب المجموعة بأربع نقاط متفوقاً بفارق الأهداف فقط عن مواطنه الشباب، فيما يأتي الزمالك ثالثاً برصيد 3 نقاط، ثم الاتحاد المنستيري في المركز الأخير بدون نقاط.

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