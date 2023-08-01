الوحدة والرجاء إلى ربع نهائي البطولة العربية

المصدر: متابعة - أحمد عيسى

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تأهل فريقا الوحدة والرجاء المغربي إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، وفاز «العنابي» أمس على شباب بلوزداد الجزائري 2 - 1 ضمن مباريات المجموعة الرابعة، سجل الثنائية فاكوندو وجوانكا بالدقيقتين 44 و60، وأحرز لبلوزداد الجزائري أيمن أبوقرة بالدقيقة 83، فيما تغلب الرجاء على الكويت 2 - 0 بالمجموعة نفسها .

ووصل رصيد كل من الوحدة والرجاء إلى 6 نقاط من 6 متاحة بفوزهما في مباراتين بالمجموعة، بينما استمر كل من شباب بلوزداد والكويت بلا نقاط، وودعا البطولة، بغض النظر عن نتيجة مباراتي الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة.

وفي المجموعة الثالثة، فاز الشباب السعودي على الزمالك 1 - 0، وجاء الهدف من ركلة جزاء في الشوط الأول، ورفع رصيده إلى 4 نقاط متصدراً المجموعة ومتقدماً بنقطة على الزمالك. وشهدت المباراة مشاحنات بين اللاعبين بعد كرة مشتركة بين بانيجا «الشباب» وعمرو السيسي «الزمالك» ليشهر الحكم 4 بطاقات صفراء بواقع بطاقتين لكل فريق.

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