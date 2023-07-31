الرجاء المغربي يلحق بالوحدة في ربع نهائي البطولة العربية

المصدر: متابعة: احمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل الرجاء المغربي إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم بعد فوزه مساء الاثنين على الكويت الكويتي 2-0 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بجانب الوحدة الإماراتي الذي سبقه في التاهل بذات الرصيد من النقاط، من فوزين لكل منهما في الجولتين الاولى والثانية، ليمنح المتأهلان تأشيرة خروج مبكر للكويت وشباب بلوزداد الجزائري.

وبرهن الرجاء، حامل لقب النسخة الاخيرة، قوته بتقديم مستوى جيد وتفوقه على منافسه الذي سعى للمحافظة على آماله في البطولة بتحقيق الفوز لكنه اصطدم بقوة الرجاء الهجومية والذي ترجم أفضليته بهدفين أحرزهما الحسن رحيمي و محمد ازريدة، واضعا حدا لطموح الكويتي ومنتزعا بطاقة التأهل عن جدارة، منهيا مغامرات المجموعة قبل الجولة الثالثة والأخيرة التي يلتقي فيها بالوحدة لتحديد المركزين الأول والثاني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز