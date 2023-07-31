رسمياً .. الأهلي بطل أفريقيا يتعاقد مع المغربى رضا سليم

المصدر: دبي- السيد محمود المتولي

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حسم الأهلي بطل أفريقيا ومصر صفقة اللاعب المغربي رضا سليم مهاجم الجيش الملكي لأربع سنوات.

وأعلن النادي الأهلي عن انضمام رضا سليم، مهاجم الجيش الملكي المغربي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة أربع سنوات قادمة.. ويحق إضافة سنة أخرى لمدة العقد إذا ما رغب النادي الأهلي في ذلك.. وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب.

ودون الموقع الرسمي للنادي الاهلي على منصة x تويتر سابقا" مرحباً بنجم الأهلي الجديد: "مرحباً بك في زين النوادي".

مرحبًا بك في زين النوادي ♥️🦅 pic.twitter.com/nQ5EmI8G7X — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 31, 2023

قاد رضا سليم فريق الجيش الملكي إلى التتويج بالدوري المغربي بعد أن غاب عنه 15 عاماً ، ولعب النجم المغربي 115 مباراة مع الجيش الملكي في كل البطولات، وسجل 32 هدفًا وصنع 26 آخرين.

كان رضا سليم الأكثر مساهمة في الأهداف في الجيش الملكي في الموسم الماضي برصيد 27 هدفًا وسجل 13 هدفًا في المركز الثاني في ترتيب هدافي الفريق وصنع 14 آخرين.

سجل سليم في الوقت بدل الضائع الهدف الأغلى له ولفريق الجيش المغربي في مباراة التتويج بلقب الدوري المغربي التي أقيمت أمام اتحاد طنجة، وحقق سليم مع الجيش الملكي في 2021 لقب كأس العرش المغربي.

ويبلغ رضا سليم 23 عاماً ويجيد اللعب في الناحية اليمنى واليسرى ووسط الملعب.

وتعد صفقة رضا سليم الصفقة الثانية للأهلي بعد ضم إمام عاشور 25 عاماً من ميتلاند الدنماركي .

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