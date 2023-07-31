الشباب يفوز على الزمالك ويشعل المجموعة بالبطولة العربية

المصدر: وكالات

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سجل الشباب هدفا من ركلة جزاء قرب نهاية الشوط الأول ليفوز 1-صفر على الزمالك في مباراة شهدت مشاحنات بين اللاعبين في البطولة العربية للأندية لكرة القدم في السعودية اليوم الاثنين.

ورفع الفريق السعودي رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة متقدما بنقطة على الزمالك قبل مواجهة النصر، منافسه المحلي، مع الاتحاد المنستيري التونسي في وقت لاحق اليوم.

ومنح إيفر بانيجا التقدم للشباب من ركلة جزاء، احتسبت بعد لمسة يد على محمد عبد الغني، قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

ونفذ بانيجا الركلة بعد انتظار دام طويلا للعودة لحكم الفيديو المساعد واعتراض لاعبي الزمالك قبل مغادرة الحارس محمد صبحي مرماه والذهاب لمدربه وعودته مجددا.

وجاء الهدف بعد نحو ربع ساعة من اشتباك لاعبي الفريقين في منتصف الملعب بعد كرة مشتركة بين بانيجا وعمرو السيسي لاعب الزمالك وانتهى الأمر بعد إشهار أربع بطاقات صفراء بواقع بطاقتين لكل فريق.

وسيطر فريق المدرب خوان كارلوس أوسوريو على الشوط الثاني مع افتقاره للفاعلية الهجومية وسط تراجع الشباب لمناطقه الدفاعية.

وردت العارضة تسديدة أحمد سيد (زيزو) من عند حدود منطقة جزاء الشباب قبل ربع ساعة من النهاية.

واستمرت تسديدات الفريق المصري وحاول القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) في الدقيقة 86 لكن تسديدته بعيدة المدى مرت فوق العارضة.

وقال أوسوريو عقب المباراة "الشوط الأول كان متكافئا للغاية ولم يفرض أي فريق أسلوب لعبه على المواجهة. نجحنا في إيقاف خطورة بانيجا في البداية واستغرب من ركلة الجزاء التي أراها غير صحيحة.

"تحكمنا في سير المباراة في الشوط الثاني وأضعنا العديد من فرص التسجيل.

"لم ألعب بمهاجم صريح في الشوط الثاني لرغبتي في الاستحواذ وصناعة الفرص. مباراة النصر ستكون صعبة جدا وستحسم هوية المتأهل للدور المقبل".

ويواجه الزمالك منافسه النصر على أن يلعب الشباب مع المنستيري في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.



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