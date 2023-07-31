حسام البدري.. أحزنه فريق عراقي واسعده آخر

المصدر: دبي-علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دون مقدمات وفي ظرف زمني لم يزد على الأسبوع الواحد، وجد المدرب المصري المعروف، حسام البدري، نفسه بين فريقين عراقيين، الأول أحزنه كثيرا، ودفعه إلى تقديم الاستقاله من على رأس عمله الفني، والثاني أسعده جدا بالتوقيع معه مدربا لفريقه الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

وبعدما قدم استقالته من تدريب فريق الصفاقسي التونسي إثر الخسارة بهدف دون رد أمام الشرطة العراقي في الجولة الأولى من بطولة الأندية العربية المتواصلة حاليا في السعودية، انفتحت أمام حسام البدري بوابة فريق عراقي آخر، هو الزوراء الذي سارعت إدارته إلى الاتفاق معه لقيادة "نوارس بغداد" في موسم 2023-2024، في صفقة عدها الشارع الرياضي العراقي، مدوية بين ناد عريق ومدرب شهير.

ويملك البدري البالغ من العمر 63 عاما، سيرة تدريبية حافلة بالألقاب مع أندية عربية كبيرة، منها الأهلي المصري، والمريخ السوداني، والصفاقسي التونسي، والأهلي الليبي، إلى جانب منتخبي بلاده الأول والأولمبي.

وبمجرد إعلان نادي الزوراء عن اتفاقه مع حسام البدري، مدربا لفريقه الأول، أبدت اوساط رياضية عراقية ترحيبها بخطوة استقدام مدربين كبار من فئة حسام البدري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز