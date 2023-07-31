الوحدة إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان بالفوز على بلوزداد الجزائري

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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تأهل الوحدة إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، بعد فوزه اليوم الاثنين على شباب بلوزداد الجزائري 2-1 في الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الرابعة.

وتمكن الوحدة من هز شباك منافسه بهدفين أحرزهما فاكوندو في الدقيقة 44 وجوانكا في الدقيقة 60، بينما سجل للفريق الجزائري أيمن أبوقرة في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة، رفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، منتزعاً بطاقة التأهل مبكراً، وقبل خوض الجولة الثالثة امام الرجاء المغربي، بينما ظل شباب بلوزداد، الذي فقد فرصة التأهل، دون رصيد.

دخل الوحدة المباراة بتشكيلة ضمت عدداً من العناصر الشابة مع جلوس أبرز النجوم على دكة البدلاء بقيادة جواو بيدرو، جوانكا، أحمد نور الله. وعلى الرغم من ذلك نجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب وتحقيق التفوق على منافسه الذي اعتمد على الأسلوب الدفاعي والهجمات المرتدة، بعد أن أجبره لاعبو الوحدة على التراجع، الذي لم يمنع فاكوندو دانيل مهاجم العنابي من هز شباك عز الدين دوخة حارس مرمى شباب بلوزداد بالهدف الأول، من تسديدة قوية في الدقيقة 44، انتهى عليه الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني دفع موسيماني مدرب الوحدة بالثنائي جواو بيدرو وجوانكا لتفعيل الجانب الهجومي وتعزيز تقدم الفريق، في ظل صحوة جزائرية لتعديل النتيجة، لتستمر الدقائق الأولى بهجوم متبادل بين الفريقين، حتى تمكن البديل جوانكا من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 60، ليرفع الروح المعنوية بين لاعبي الوحدة الذين اعادوا التفوق في السيطرة مع تراجع أداء شباب بلوزداد.

لكن الفريق الجزائري نجح في تقليص الفارق عند الدقيقة 83 بهدف من ضربة ثابتة نفذها أيمن أبوقرة سكنت سقف المرمى، لتشتعل المواجهة في الدقائق المتبقية من اللقاء، حتى أعلن الحكم عن نهاية المباراة بفوز ثمين للعنابي، وبالنتيجة ذاتها التي حسم بها مباراته الأولى أمام الكويت الكويتي.

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