السوبر المصري بمسماه الجديد في أبوظبي 4 مواسم متتالية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرم مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة في مصر، اتفاقية شراكة لإقامة كأس السوبر المصري للأبطال في أبوظبي لأربعة مواسم متتالية اعتباراً من هذا العام 2023.



وأكدت الاتفاقية على تجديد استضافة أبوظبي لكأس السوبر المصري في نسخها الأربع المقبلة (السابعة، الثامنة، التاسعة والعاشرة) وبنظام جديد يعتمد للمرة الأولى على مشاركة 4 فرق، يحمل اسم (كأس السوبر المصري للأبطال).

الاتفاقية المبرمة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة، تعزز الحرص على الشراكة والتعاون الذي أثمر نجاحات رائعة ولافتة من خلال تنظيم ست نسخ سابقة للسوبر المصري في أبوظبي 2015، 2017، 2018، 2020، 2022 و2023.



كما تؤكد على الإسهام في انتشار الكرة المصرية، لاسيما في ظل تميز مجلس أبوظبي الرياضي في إخراج السوبر المصري بما يليق ويضيف لسمعة وعراقة الكرة المصرية، وكذلك تاريخ الأندية المشاركة في السوبر، فضلا عن ترجمتها لامتداد العلاقات الوطيدة التي تربط الإمارات بالشقيقة مصر على الصعيدين الرسمي والشعبي.



وعبّر عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عن اعتزاز المجلس باستمرار الشراكة مع «المتحدة للرياضة»، وبما أفضى إلى هذا التعاون المثمر في جعل أبوظبي بمثابة موطن جديد للسوبر المصري، والذي يأتي انسجاماً مع العلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين.



وتابع: «تعد بطولة السوبر المصري للأبطال ضمن أولويات اهتمام مجلس ابوظبي الرياضي في تنظيمه للفعاليات، لاسيما وأن هذه الأولويات مبنية على الشراكة المتينة التي تجمع أبوظبي الرياضي بالشركة الراعية والاتحاد المصري لكرة القدم، ولطبيعة العلاقة المتميزة بين كرة القدم الإماراتية ونظيرتها المصرية والضاربة في جذورها».



وأضاف: «حين نشير إلى كون أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، وجاذبة للفاعليات الرياضية الإقليمية والعالمية، نترجم ذلك واقعاً، وعندما يحين موعد السوبر المصري، فإنه تأكيد لما نسعى إليه، كما أن النجاحات الكبيرة للنسخ الست السابقة، عمقت الفكرة لدينا بأن تكون البطولة هذه المرة بشكلها الأكبر والأوسع وأن تضم اربعة فرق وفق نظام جديد».



واختتم الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي قائلاً: «نرحب من جديد بالأشقاء المصريين في أبوظبي، كما نزف التهنئة لعشاق كرة القدم والجالية المصرية في الإمارات أن بإمكانهم هذه المرة الاستمتاع بفرقهم المفضلة لأسبوع كامل وليس لمدة 90 دقيقة فقط».



ومن جانبه عبر خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سعادته بالاتفاقية، ونجاح مجلس أبوظبي الرياضي في تنظيم السوبر المصري ست مرات سابقة، ما يضمن نجاح بطولة السوبر المصري للأبطال في ثوبها الجديد، وبمشاركة 4 فرق، ما يعد وجبة كروية دسمة، تحظى باهتمام ومتابعة الجماهير العربية بشكل عام، والمصرية والاماراتية على وجه الخصوص.



وأثنى نائب رئيس اتحاد الكرة المصري على الدور الذي تلعبه شركة المتحدة للرياضة في إبرام الاتفاقيات التي من شأنها تطوير الكرة المصرية، ونقلها من المحلية للإقليمية والدولية.



من جانبه قال سيف الوزيري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «بريزنتيشن سبورتس» إن النجاح اللافت لمجلس أبوظبي الرياضي في تنظيم 6 نسخ من بطولة السوبر المصري، عزز فكرة تطوير البطولة بحيث تضم 4 فرق، في دورة مجمعة، تحمل اسم (كأس السوبر المصري للأبطال) لتقديم وجبة كروية دسمة، تعبر عن قيمة وعراقة الكرة المصرية.



وأضاف الوزيرى، أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الشركة المتحدة للرياضة على امتداد دورها الداعم لكرة القدم وتوسيع انتشار المسابقات المصرية ورصيدها لدى الجمهور العربي، وتعميق الفاعلية والتواصل مع أبناء الجالية المصرية في أنحاء الإمارات، وبقية دول الخليج الشقيقة، عبر ثلاث مباريات قوية تمثل نخبة الأندية والمواهب المصرية، وهو ما يُترجم قيم الشركة في تفعيل دور الرياضة كوسيلة للتقارب والمتعة وتوثيق الصلات الإنسانية، فضلاً عن تأكيد قيمة وجماهيرية الكرة المصرية فينطاقها العربي العريض.



واختتم المهندس سيف الوزيرى، كلامه بتوجيه الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على الشراكة المتميزة والمثمرة، لافتاً إلى أن هناك مؤتمر صحفي سيعقد في أبوظبي سبتمبر المقبل للإعلان عن كافة تفاصيل الاتفاق ونظام البطولة وموعد انطلاقها، والفرق المشاركة.



يذكر أن المؤتمر الصحفي الذى يُعقد في سبتمبر المقبل، سوف يشهد إعلان نظام البطولة بمشاركة عدد (4) فرق هي:

- بطل الدوري العام المصري الممتاز.

- بطل كأس مصر.

- بطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

- وصيف الدوري العام المصري الممتاز

وفي حال حصول بطل الدوري على كأس مصر أو كأس رابطة الأندية المصرية، يُستبدل بالفريق وصيف كأس مصر.

وفي حال حصول بطل كأس مصر على كأس رابطة الأندية المصرية، يُستبدل بالفريق وصيف كأس مصر.

وفي حال تكرار نفس الفريق في الفوز بالبطولات الموضحة أعلاه، تكون الأولوية في المشاركة حسب ترتيب الدوري العام المصري.

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