صفقة جديدة تزيد حدة الخلاف بين الأهلي وبيراميدز

المصدر: البيان

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سيطرت حالة استياء على مسؤولي نادي بيراميدز المصري، نتيجة اقتراب منافسه الأهلي من الإعلان عن صفقة رضا سليم القادم من نادي الجيش الملكي المغربي.

وبحسب مصدر داخل نادي بيراميدز، فجاء غضب مسؤوليه بسبب أزمة لاعبهم المغربي محمد الشيبي مع حسين الشحات لاعب الأهلي، بعدما تعدى الأخير عليه بالضرب، وتطورت الأمور إلى حد بعيد، وقرر مسؤولو بيراميدز في وقت سابق التصعيد وتقديم بلاغات رسمية ضد الشحات، بخلاف إصدار السفارة المغربية في مصر بيان رسمي أعلنت فيه عن استيائها الشديد.

وأكد المصدر أن مسؤولي بيراميدز تفاجئوا بموافقة نادي الجيش الملكي على بيع لاعبهم رضا سليم إلى الأهلي، متجاهلاً الأزمة التي أشعلت الأوساط الرياضية المغربية بحسب وصفه، لاسيما أن الشيبي سبق وارتدى قميص الجيش الملكي فترة ليست بالقصيرة.

وشدد المصدر قائلاً إن الجيش الملكي أتم صفقته مع الأهلي، على الرغم من المطالبات الجماهيرية المغربية بالتوقف عنها.

يذكر أن رضا سليم وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية استعداداً لتوقيع عقود انتقاله مع الأهلي المصري، وبحسب وسائل إعلام مصرية ستكون فترة التعاقد 5 سنوات مقبلة.

وتعتبر صفقة رضا سليم بمثابة انتصار للأهلي في ظل تنافس أكثر من ناد مصري للحصول على توقيع اللاعب، على رأسها الزمالك وبيراميدز.

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