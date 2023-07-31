لحظه تغير كل شيء.. طارق حامد يتحدث عن إصابته الدموية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق طارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي، على إصابته الدموية التي تعرض لها أمس الأحد، أمام الصفاقسي التونسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة العربية.

وكان طارق حامد خضع لعملية جراحية، بحسب البيان الذي أصدره اتحاد جدة السعودي، صباح الإثنين، والذي جاء فيه: "أجرى لاعب فريق الاتحاد طارق حامد عملية جراحية تكللت بالنجاح على موضع إصابته التي تعرض لها خلال مواجهة الصفاقسي التونسي".

وأوضح نادي الاتحاد أن هناك متابعة دقيقة من أنمار الحائلي رئيس النادي السعودي لتطورات حالة طارق حامد، ونشر بعدها حساب الاتحاد عبر منصة "إكس" المعروفة سابقاً باسم "توتير"، رسالة فيديو قصيرة من طارق حامد داخل المستشفى موجهة للجماهير، قال فيها: "أنا كويس الحمد لله".

وظهر طارق حامد عبر منصة "إنستغرام"، ونشر بنفسه صورة لحظة خضوعه للعملية الجراحية، وكتب عليها: "لحظه ممكن تغير كل حاجة، أنا بخير الحمدلله".

ويغيب طارق حامد عن مباريات البطولة العربية المقبلة، لحين أن يحدد الجهاز الطبي لاتحاد جدة مدة علاجه وموعد عودته.

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