أول تعليق من طارق حامد بعد خضوعه لعملية جراحية في وجهه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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خضع طارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي، لعملية جراحية عاجلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأمس أمام الصفاقسي التونسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة العربية.

وشهدت الدقيقة 38 من مباراة اتحاد جدة والصفاقسي، تدخل قوي من حسين الساعدي لاعب الفريق التونسي ضد طارق حامد، ليشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب الصفاقسي قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويستبدل البطاقة إلى حمراء.

ودخل طاقم الإسعاف مسرعاً إلى أرض الملعب لعلاج طارق حامد، واضطر المدير الفني البرتغالي نونو سانتو لإخراج لاعبه المصاب وإدخال سلطان الفرحان بدلاً منه، وتم نقل طارق حامد إلى المستشفى.

وأصدر اتحاد جدة بيانًا، صباح الإثنين، قال فيه: "أجرى لاعب فريق الاتحاد طارق حامد عملية جراحية تكللت بالنجاح على موضع إصابته التي تعرض لها خلال مواجهة الصفاقسي التونسي".

وأوضح نادي الاتحاد أن هناك متابعة دقيقة من أنمار الحائلي رئيس النادي السعودي لتطورات حالة طارق حامد.

ونشر بعدها حساب الاتحاد عبر منصة "إكس" المعروفة سابقاً باسم "توتير"، رسالة فيديو قصيرة من طارق حامد داخل المستشفى موجهة للجماهير، قال فيها: "أنا كويس الحمد لله".

وسيغيب طارق حامد عن مباريات البطولة العربية المقبلة، لحين أن يحدد الجهاز الطبي لاتحاد جدة مدة علاجه وموعد عودته.

ألف سلامة يا كبير 💪 pic.twitter.com/0g34UCZZfo — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 31, 2023

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