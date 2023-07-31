فيديو .. طارق حامد يتعرض لإصابة خطيرة في مباراة الاتحاد والصفاقسي

المصدر: البيان

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تعرض الدولي المصري طارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي، لإصابة خطيرة في مباراة فريقه أمام الصفاقسي التونسي، في إطار منافسات البطولة العربية للأندية.

وجاءت الإصابة بعد تدخل قوي من اللاعب حسين الساعدي على طارق حامد ليخرج الحكم له بطاقة حمراء بعد الرجوع إلى «الفار» لتدخله العنيف.

ونزل طاقم الإسعاف بعد إصابة طارق حامد لعلاج اللاعب واضطر المدير الفني لخروجه ونزول سلطان الفرحان بدلًا منه في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

تم نقل اللاعب طارق حامد إلى أحد المستشفيات القريبة من مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف للاطمئنان على سلامته.

وفي البداية أشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب الصفاقسي، لكنه غير قراره إلى طرد بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

وأبلغ عبد الله الحارثي طبيب الاتحاد شركة الرياضة السعودية خلال الاستراحة أن حامد نُقل إلى المستشفى كإجراء احترازي للتأكد من سلامته.

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