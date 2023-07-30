الأهلي يفلت من كمين الداخلية بثنائية ويصعد لدور الثمانية بكأس مصر

المصدر: د ب ا

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واصل الأهلي حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس مصر لكرة القدم، الذي توج به في الموسم الماضي، عقب تأهله لدور الثمانية، بفوزه 2 / صفر على الداخلية، اليوم الأحد، في دور الـ16 للمسابقة.

وحقق الأهلي الفوز في المباراة التي أقيمت على ملعب (الكلية الحربية) بأقل مجهود، لاسيما في ظل حالة الإرهاق التي عانى منه لاعبوه على مدار الموسم الحالي، الذي شهد تتويج الفريق بخمسة ألقاب، وكذلك في ظل الغيابات العديدة التي ضربت فريق الداخلية الذي افتقد 18 لاعبا خلال اللقاء بسبب انتهاء عقودهم مع الفريق بعد فتح القيد للموسم الجديد، وعدم إبرام النادي صفقات جديدة حتى الآن.

وافتتح الجنوب أفريقي بيرسي تاو التسجيل لمصلحة الأهلي في الدقيقة 38 بهدف من صناعة محمد مجدي أفشة، الذي أحرز الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع.

وبات هذا هو الانتصار الثاني للأهلي على حساب الداخلية خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن تغلب عليه 4 / 1 في الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز، التي توج بها الفريق الأحمر هذا الموسم، قبل أن يتعادلا 1 / 1 في مباراتهما بالدور الثاني للمسابقة.

وضرب الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس مصر برصيد 38 لقبا، موعدا يوم الخميس القادم في دور الثمانية مع فريق المصري البورسعيدي، الذي اجتاز فريق حرس الحدود 3 / 2 بعد اللجوء للوقت الإضافي في دور الـ16 للبطولة.

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