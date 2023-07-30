الشرطة العراقي يقطع خطوة نحو التأهل في البطولة العربية

المصدر: وكالات

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اقترب الشرطة العراقي من التأهل لأدوار خروج المغلوب في البطولة العربية لأندية لكرة القدم بعد تعادله بدون أهداف مع الترجي التونسي اليوم الأحد.

ورفع الشرطة بطل العراق رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة الأولى إذ سبق له الفوز على الصفاقسي التونسي في الجولة الأولى من البطولة المقامة في السعودية.

وتأزم موقف الترجي إذ يملك نقطة واحدة بعد خسارته 2-1 أمام الاتحاد، ويواجه الصفاقسي في الجولة الأخيرة.

ويلعب الاتحاد بطل السعودية مع الصفاقسي في وقت لاحق من اليوم.

وكانت أبرز فرص الشوط الأول من تسديدة فهد يوسف لاعب الشرطة من مدى قريب لكنها اصطدمت في محمد أمين توجاي مدافع الترجي إلى ركنية.

وضغط الترجي بعد الاستراحة، وتصدى أحمد باسل حارس الشرطة لمحاولة البديل محمد أبو زريق من مدى قريب.

وكاد أحمد فرحان أن يمنح الشرطة الفوز بتسديدة قوية أبعدها أمان الله مميش حارس الترجي قبل ست دقائق من النهاية.

وألغى الحكم هدفا للترجي في اللحظات الأخيرة بداعي وجود مخالفة على يوسف أومارو.

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