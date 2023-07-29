مدرب النصر السعودي يكشف سبب غضب رونالدو بعد لقاء الشباب

المصدر: وكالات

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رد المدير الفني لنادي النصر السعودي، البرتغالي لويس كاسترو، على ما تردد عن غضب مواطنه كريستيانو رونالدو عقب مواجهة الشباب أمس الجمعة في كأس العرب للأندية البطلة.

وعقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين النصر والشباب لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، رصدت عدسات المصورين رونالدو وهو يغادر الملعب غاضبا ويلوح بيده، وهو ما اعتبرته الجماهير تعبيرا عن استيائه من نتيجة اللقاء.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، سئل كاسترو عن غضب رونالدو وقال: "الأنظار دائما على كريستيانو، لذلك شاهدتموه غير مسرور، ولو نظرتم لجميع اللاعبين فسترون استياءهم أيضا".

وأشرك كاسترو مواطنه رونالدو في لقاء الشباب كبديل في الدقيقة 62، وكاد يفتتح التسجيل للنصر بتسديدة قوية في الدقيقة 72 لكن حارس الشباب تصدى للكرة ببراعة وأبعدها عن مرماه.

كما سجل رونالدو هدفا لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وبهذا التعادل، حصد كل من النصر والشباب نقطتهما الأولى في المجموعة الثالثة، التي يتصدرها الزمالك المصري بثلاث نقاط بعد اكتساحه الاتحاد المنستيري التونسي برباعية دون رد.

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