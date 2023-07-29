محرز ينضم رسمياً إلى الأهلي السعودي

المصدر: لندن - وكالات

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أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس، انتقال جناحه الجزائري رياض محرز رسمياً إلى الأهلي السعودي لمدة 4 سنوات حتى عام 2027.

وقال سيتي، عبر حسابه على منصة«إكس» للتواصل الاجتماعي: «رياض محرز ينضم للنادي الأهلي السعودي بعد خمس سنوات مذهلة مع مانشستر سيتي».

فيما نشر النادي السعودي عبر حسابه على«المنصة نفسها» فيديو يظهر فيه محرز يرتدي قميص الفريق يحمل رقم 2027 في إشارة إلى أن عقده مستمر لمدة أربع سنوات. مرفقًا بعبارة «انتهى الانتظار، رياض حقيقة»

ولم يكشف الناديان قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنها تبلغ 35 مليون يورو بالإضافة إلى خمسة ملايين يورو متغيرات.

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