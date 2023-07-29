التعادل السلبي يخيم على القمة السعودية بين النصر والشباب

المصدر: د ب ا

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خيم التعادل السلبي على مواجهة النصر السعودي ومواطنه الشباب، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لكأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم المقامة حاليا في السعودية.

وكانت مباريات المجموعة قد انطلقت أمس وفاز فيها الزمالك المصري على الاتحاد المنستيري 4 /صفر.

وشهدت المباراة دخول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بديلا في الشوط الثاني، إلى جانب نجوم آخرين بالفريق مثل تاليسكا وأليكس تيليس، وذلك عقب مشاركتهم في المباراة الودية التي انتهت بالتعادل 1 /1 أمام إنتر ميلان الإيطالي أمس الخميس.

وسيلعب النصر في الجولة المقبلة مع فريق الاتحاد المنستيري، فيما يواجه الشباب فريق الزمالك المصري يوم الاثنين المقبل.

وتستضيف 3 مدن سعودية البطولة التي تتواصل حتى يوم 12 أغسطس المقبل، وهي مدن الباحة وأبها والطائف.

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