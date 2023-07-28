رسمياً..الأهلي السعودي يتعاقد مع المدرب ماتياس يايسله

المصدر: وكالات

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أعلن الأهلي العائد للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تعاقده مع الألماني ماتياس يايسله لتدريب الفريق بعد انفصاله عن رد بول سالزبورج بطل النمسا اليوم الجمعة.

وقال الأهلي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "ماتياس يايسله مدربا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي"‭ ‬دون تحديد مدة العقد، لكن وسائل إعلام تكهنت بأنه يسري لثلاث سنوات.

وحل يايسله (35 عاما)، الفائز بلقب دوري الدرجة الأولى النمساوي مع سالزبورج في آخر موسمين، بديلا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي قاد الأهلي للعودة لدوري الأضواء بعد موسم من هبوطه للدرجة الثانية.

وقال سالزبورج إنه سمح برحيل يايسله بعدما تقدم لاعب هوفنهايم الألماني السابق بطلب للانتقال لتدريب الفريق السعودي.

وتعاقد الأهلي في فترة الانتقالات الحالية مع ثلاثة لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز هم رياض محرز صانع لعب مانشستر سيتي السابق والحارس إدوار مندي من تشيلسي وروبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق.

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