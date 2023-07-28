ماني يخضع للفحص الطبي في دبي الأحد المقبل تمهيداً لانتقاله للنصر السعودي

المصدر: وكالات

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ذكرت تقارير إعلامية أن انتقال السنغالي ساديو ماني من بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إلى نادي النصر السعودي، الذي يلعب له البرتغالي كريستيانو رونالدو، بات وشيكا.

وذكرت شبكة "سكاي" التليفزيونية وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن هناك بعض التفاصيل القليلة التي يجب أن تحسم، وينتظر أن يصل غدا السبت وكيل ماني إلى طوكيو، حيث يخوض بايرن ميونخ جولة إعداد ما قبل الموسم، لحسم الصفقة.

وذكرت قناة شبكة قنوات "كانال+" الفرنسية أن النجم السنغالي قد يخضع للكشف الطبي بعد غد الأحد في دبي، مما يعني أنه سيترك بايرن ميونخ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 30 مليون يورو (2ر33 مليون دولار).

وانضم ماني إلى بايرن ميونخ العام الماضي من ليفربول ولكنه لم يقدم العروض المنتظرة منه كما أنه دخل في مشادة مع زميله بالفريق ليروي ساني في غرفة خلع الملابس في الربيع.

ويقال إنه لن يكون لاعبا رئيسيا في خطط المدير الفني الجديد للفريق توماس توخيل.

ماني في قائمة النصر

و في مفاجأة من العيار الثقيل، وضع نادي النصر السعودي، المهاجم السنغالي ساديو ماني، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، ببطولة كأس العرب للأندية البطلة المقامة حاليا في السعودية.

ولم يعلن النصر بشكل رسمي بعد عن تعاقده مع ماني، ولكن تقارير صحفية، ذكرت أن السنغالي سيتجه للعب في الدوري السعودي، وأشارت إلى أنه أصبح على أعتاب الانضمام للنصر من بايرن ميونخ بعقد مدته ثلاث سنوات.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فقد وضع النصر، اسم ماني في البطولة العربية، تحسبا للتعاقد معه في أي وقت.

وكشفت الصحيفة، أن المهاجم السنغالي، سيكون بمقدوره اللعب مع النصر في كأس العرب للأندية البطلة، بمجرد تسجيل اسمه بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

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