يايسله يترك تدريب سالزبورج النمساوي

المصدر: وكالات

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أعلن رد بول سالزبورج بطل دوري الدرجة الأولى النمساوي لكرة القدم اليوم الجمعة انفصاله عن ماتياس يايسله في خطوة تمهد الطريق للمدرب الألماني بالانتقال لتدريب الأهلي السعودي.

وقال سالزبورج إنه سمح برحيل مدربه البالغ عمره 35 عاما بعدما تقدم لاعب هوفنهايم الألماني السابق بطلب للانتقال لتدريب الفريق السعودي.

وقال شتيفان ريدر مدير الفريق في بيان "نعتقد أن المدرب الذي يهتم بشدة بتغيير النادي قبل يومين فقط من بداية موسم مهم يجب ألا يكون موجودا في بداية هذه الفترة أيضا.

"نريد أن نبدأ الموسم الجديد بطاقة وقناعة كاملتين. لتحقيق ذلك نريد التركيز بنسبة مئة بالمئة من كل الموجودين".

ويلعب سالزبورج ضد رايندروف ألتاخ في افتتاح دوري الأضواء غدا السبت.

وقال سالزبورج إن المفاوضات مع الأهلي حاليا في المرحلة الأخيرة.

وتعاقد الأهلي في فترة الانتقالات الحالية مع ثلاثة لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز هم رياض محرز وإدوار مندي وروبرتو فيرمينو.

وسيقود فلورينس كوخ وألكسندر هاوزر مسؤولية تدريب الفريق خلفا ليايسله.

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